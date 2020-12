Maltempo, a Venezia nella notte riattivate le paratoie del Mose

LaPresse

Dopo una giornata sott'acqua per previsioni troppo ottimistiche, nella notte a Venezia è stato attivato il Mose: le paratoie sono state alzate in vista della massima di marea delle prossime ore. Intanto l'italia continua a essere investita dal maltempo: allerta rossa in Alto Adige e Campania; arancione in Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Veneto; gialla in Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia e Toscana.