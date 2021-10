Incidenti sul lavoro, boscaiolo muore travolto da albero nel Bellunese

-afp

Ancora un incidente sul lavoro: un boscaiolo di 32 anni è morto nei boschi della Val Visdende, a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. L'uomo, originario del Gambia e operaio per una ditta boschiva, è stato travolto da un albero ed è rimasto schiacciato. I colleghi sono subito intervenuti per aiutarlo, ma per il 32enne non c'è stato nulla da fare.