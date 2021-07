Covid, Zaia: "Tamponi negli aeroporti veneti per rientro da Paesi a rischio"

Ansa

"Alla luce degli sviluppi della diffusione nel mondo dei contagi da variante Delta del Covid ho firmato una nuova ordinanza che istituisce misure di controllo e sicurezza per chi arriva negli aeroporti veneti". Lo annuncia il presidente di Regione Veneto Luca Zaia. "In via di estrema cautela per la salute dei cittadini, per chi rientra da Paesi Europei a rischio, e che non è vaccinato, si fa obbligo di effettuare un tampone", spiega.