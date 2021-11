Covid, in Veneto oltre 1.600 nuovi casi e altri 4 morti

Ansa

Nuovo picco di contagi quotidiani in Veneto, con 1.603 casi di Covid segnalati nelle ultime 24 ore. Il bollettino regionale segnala anche 4 vittime, con il totale regionale che sale a 11.892. L'incidenza dei casi su 117.123 tamponi effettuati mercoledì è dell'1,36%, in leggero calo sulle 24 ore precedenti. Stabile la situazione clinica, con 351 (+2) ricoveri in area non critica e 62, invariati, nelle terapie intensive.