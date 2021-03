Covid, a Treviso si sperimenta la "vaccinazione senza appuntamento"

Ansa

A Treviso domenica per le vaccinazioni anti Covid si sperimenta la nuova modalità di ammissione senza prenotazione per i cittadini nati nel 1936. Sono 4.795 i trevigiani di questa classe d'età. L'orario di accesso alle quattro sedi vaccinali sarà scadenzato in base al mese di nascita: i nati in gennaio dalle ore 8 alle 9, febbraio dalle 9 alle 10 e così via.