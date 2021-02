Carnevale triste a Venezia, ma non vuoto

E' una domenica triste e anomala per Venezia quest'ultima di Carnevale. Triste e anomala, ma non vuota, perché campi e calli sono animati dai turisti pendolari provenienti dalla provincia o dalla regione. Con maschere e mascherine in tinta, ma con nostalgia dei bei tempi in cui Piazza San Marco era piena per il volo dell'aquila. A far festa sono soprattutto i bambini, mentre i caffè restano chiusi, ma la bellezza della città è immutata tra lanci di coriandoli e acrobazie.