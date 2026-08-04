In Veneto è crisi idrica: fiumi in forte sofferenza rispetto alla media

In Veneto i grandi corsi d'acqua restano in forte sofferenza e la situazione idrogeologica è definita dagli esperti di ARPAV (l'agenzia regionale per la protezione e prevenzione ambientale) complessa, monitorata costantemente perché richiede interventi quotidiani coordinati sul campo. I deflussi dei fiumi più importanti registrano infatti riduzioni marcate rispetto ai parametri di lungo periodo, secondo il rapporto mensile redatto dall'agenzia e aggiornato al 31 luglio 2026. "I fiumi non stanno semplicemente calando rispetto al 2025, ma si muovono su livelli di anomalia e magra severa rispetto a ciò che storicamente la nostra regione dovrebbe garantire in questo periodo dell'anno" afferma l'assessore regionale all'Ambiente Elisa venturini.