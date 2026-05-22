Varese, vendevano carburante low cost in cortile: tre indagati

La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto un presunto traffico illecito di gasolio agricolo destinato alla rivendita abusiva a prezzi inferiori a quelli di mercato. Tre italiani sono stati denunciati dalla Procura di Busto Arsizio al termine delle indagini condotte dalle Fiamme gialle. L'inchiesta è partita dopo l'individuazione di un sospetto via vai di veicoli nei pressi di un cortile di Besnate, dove i finanzieri hanno accertato la presenza di un sistema di distribuzione di carburante composto da autocisterna e pompa. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire il presunto sistema illecito. Secondo quanto è emerso, un agente di commercio di Gallarate avrebbe ordinato forniture di gasolio agricolo agevolato intestandole anche a soggetti ignari o irreperibili che ovviamente non pagavano. Un secondo indagato, ritenuto gestore di fatto di un'azienda di trasporti di Cassano Magnago, si sarebbe occupato della logistica, mentre il proprietario dell'area avrebbe messo a disposizione il sito utilizzato per la vendita abusiva. In circa un anno, secondo gli investigatori, sarebbero stati venduti circa 18 mila litri di carburante agricolo, per un valore complessivo superiore a 270 mila euro.