Finito in un dirupo, era riuscito a dare l'allarme chiamando i soccorsi, ma quando è stato individuato per lui non c'era più niente da fare. La vittima si chiamava Giampietro Agostini, 62 anni, fotografo, originario del Trentino, e da anni abitava a Milano. È stato trovato senza vita non lontano dal rifugio Benigni, a 2.222 metri di quota, nel comune di Ornica, in alta Valle Brembana nella Bergamasca.