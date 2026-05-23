Torna “Valeggio Contemporanea”, il 6 e 7 giugno la seconda edizione dell’evento

Torna “Valeggio Contemporanea”: dopo il successo della prima edizione svoltasi nel 2025 e che ha attirato oltre 7mila persone, sabato 6 e domenica 7 giugno si svolgerà nuovamente la manifestazione a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. L’evento sarà anticipato mercoledì 3 giugno da una presentazione del libro “Riprendersi l’anima” dello psichiatra e saggista Paolo Crepet: l’appuntamento è al teatro Smeraldo alle 20.30. La manifestazione si aprirà poi ufficialmente sabato 6 giugno alle 10 con il taglio del nastro.