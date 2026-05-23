Torna “Valeggio Contemporanea”, il 6 e 7 giugno la seconda edizione dell’evento
Nella cittadina in provincia di Verona saranno protagonisti libri, fumetti, musica, arte e percorsi gastronomici. Il 3 giugno appuntamento con Paolo Crepet
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Torna “Valeggio Contemporanea”: dopo il successo della prima edizione svoltasi nel 2025 e che ha attirato oltre 7mila persone, sabato 6 e domenica 7 giugno si svolgerà nuovamente la manifestazione a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. L’evento sarà anticipato mercoledì 3 giugno da una presentazione del libro “Riprendersi l’anima” dello psichiatra e saggista Paolo Crepet: l’appuntamento è al teatro Smeraldo alle 20.30. La manifestazione si aprirà poi ufficialmente sabato 6 giugno alle 10 con il taglio del nastro.
I percorsi tematici dell’evento
La seconda edizione di “Valeggio Contemporanea” sarà caratterizzata da quattro percorsi tematici che si snoderanno dal centro della cittadina. Si tratta di “Valeggio Legge”, una mostra mercato all’aperto con spazi espositivi e una trentina di case editrici indipendenti; “Valeggio LiMeS”, mostra mercato di libri di seconda mano, di storia, moda, architettura, design, fumetti, con vinili, stampe e illustrazioni; “Valeggio Riflette”, con eventi dedicati all’inclusione, alla solidarietà, all’essere comunità; “Valeggio Gusto”, dove la tradizione gastronomica locale si intersecherà con i diversi ambiti culturali.
Le parole del sindaco
“Un ringraziamento speciale va a tutti i partner del territorio che hanno creduto in Valeggio Contemporanea e che hanno rinnovato il loro sostegno anche per l’edizione 2026, insieme a nuovi sponsor”, ha detto il sindaco Alessandro Gardoni. “Insieme possiamo far crescere questo evento che guarda al futuro con un approccio immersivo, inclusivo e aperto alle nuove tendenze della cultura e della vita contemporanea”. Il Comune di Valeggio sul Mincio promuove l’evento insieme all’Associazione Percorsi APS Valeggio sul Mincio.