Val di Susa, 35enne annega nel lago Grande di Avigliana

Un uomo di 35 anni è morto annegato venerdì sera nel Lago Grande di Avigliana, nel Torinese. L'allarme è scattato poco prima delle 19, quando sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero. Il trentacinquenne è stato recuperato in acqua dai vigili del fuoco e affidato al personale sanitario dell'ambulanza e del Servizio regionale di Elisoccorso. I sanitari hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, ma le condizioni dell'uomo erano già molto gravi. I tentativi di salvarlo sono risultati inutili e il trentacinquenne è morto prima che potesse essere trasportato in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.