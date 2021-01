Vaccino, Sileri: "Per gli over 80 slitta di quattro settimane"

I tagli nelle consegne delle dosi comunicati da Pfizer e da AstraZeneca "faranno slittare di circa quattro settimane i tempi previsti per la vaccinazione degli over 80 e di circa 6-8 settimane per il resto della popolazione". Lo annuncia il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, spiegando che "da lunedì le dosi a disposizione saranno utilizzate anzitutto per effettuare il richiamo nei tempi previsti a chi ha già avuto la prima somministrazione".