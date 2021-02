Vaccino, Pfizer produrrà 2 mld di dosi nel 2021: 50% in più del previsto

Ansa

Per far fronte alla richiesta di vaccino anti-Covid, Pfizer ha in programma di produrre due miliardi di dosi nel 2021, circa il doppio della produzione inizialmente prevista che era di 1,3 miliardi. "Gli interventi previsti per aumentare le nostre capacità produttive sono a buon punto", ha annunciato la casa farmaceutica, secondo cui sono stati modificati con successo i processi di produzione.