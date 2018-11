Vaccini, Ue: "Decidano gli epidemiologi, non i politici"

Interviene Bruxelles nel dibattito sui vaccini per dire che la discussione in atto nel nostro Paese tra obbligo e flessibilità in merito è una questione "artificiale". Il nodo, dice il commissario Ue alla Salute Vytenis Andriukaitis, "è la copertura. Spetta quindi agli immunologi e non ai politici decidere quale sia il metodo migliore".