Vaccini, oltre 118mila dosi somministrate in Italia

Ansa

Ammontano a 118.554 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia. E' quanto emerge dal report vaccini sul sito del ministero della Salute. Si tratta, in particolare, di 71.104 donne e 47.450 uomini. A livello complessivo, quindi, è stato somministrato circa il 25% delle 469.950 dosi ricevute da Pfizer-BioNTech tra il 30 dicembre e il 1 gennaio. Un nuovo carico di dosi, salvo sorprese, dovrebbe arrivare in Italia nelle prossime ore.