Vaccini, Figliuolo: "Priorità è la somministrazione agli studenti" 

Ansa

In vista del ritorno a scuola, Regioni e Province devono "dare priorità alle somministrazioni dei vaccini nei confronti degli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni". Lo ha detto il Commissario per l'Emergenza Francesco Figliuolo. Il generale ha ribadito la necessità di perseguire "la massima copertura vaccinale del personale scolastico attraverso un coinvolgimento attivo" e chiedendo l'elenco di chi non può o non vuole vaccinarsi.