Vaccini, Farmindustria: "In aprile in Italia le prime dosi di J&J"

Afp

Potrebbero arrivare in aprile in Italia le prime dosi del vaccino Johnson&Johnson. Lo ha detto a "Mezz'ora in più" il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, precisando che si attende solo che il prodotto riceva il via libera dall'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, e dall'Aifa, l'Agenzia italiana. Entro giugno, ha aggiunto, potremmo avere a disposizione alcuni milioni di dosi e 27 milioni entro dicembre.