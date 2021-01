Vaccini Covid, da fine gennaio 11mila operatori per somministrazione

Ansa

In seguito al bando per il reclutamento di personale per la somministrazione dei vaccini anti-Covid, al quale hanno partecipato 22mila tra medici e infermieri, saranno selezionati 11mila operatori sanitari. E una prima parte di loro, secondo ambienti vicini alla struttura del commissario straordinario Domenico Arcuri, verrà inviata nei diversi siti entro la fine di gennaio per accelerare le procedure vaccinali.