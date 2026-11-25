Durante la puntata di "Mattino Cinque" del 25 novembre è andato in onda un servizio sulla stagione sciistica in partenza che si preannuncia da record, sia per presenze ma soprattutto per i costi. Il servizio del programma di Canale 5 analizza come il fatturato, nonostante i rincari, si aggira intorno ai 12,8 miliardi di euro in aumento fino al +5% rispetto lo scorso anno, con una crescita della spesa del 7,4% per ogni famiglia.
Se le presenze dei turisti del nostro Paese sono in calo, i turisti stranieri, secondo l'Osservatorio Italiano del Turismo Montano JFC, sono in aumento del 4,1%.
L'aumento dell'energia eletrica, gas e carburante, porterà anche a un incremento del costo di skipass e impianti di risalita anche del + 4,6% (negli ultimi cinque anni ha registrato fino al +43% di aumenti), +8,2% per gli hotel (nei weekend e nei periodi di alta stagione) e +7,9% per bar e ristoranti (fonte: Osservatorio Italiano del Turismo Montano JFC).