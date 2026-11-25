L'aumento dell'energia eletrica, gas e carburante, porterà anche a un incremento del costo di skipass e impianti di risalita anche del + 4,6% (negli ultimi cinque anni ha registrato fino al +43% di aumenti), +8,2% per gli hotel (nei weekend e nei periodi di alta stagione) e +7,9% per bar e ristoranti (fonte: Osservatorio Italiano del Turismo Montano JFC).