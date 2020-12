Usa, quarantena si riduce a sette giorni per gli asintomatici negativi

Afp

I centri americani per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno abbassato a 7 i giorni di quarantena necessari per chi è stato esposto al virus, ma è asintomatico ed è risultato negativo dopo il tampone. I giorni di quarantena restano invece 10 per chi è stato esposto al Covid-19, ma non ha fatto il tampone. I Cdc offrono dunque due alternative per chi è asintomatico ai 14 giorni di quarantena delle precedenti linee-guida.