A MONTE SANT'ANGELO

Uomo ucciso a colpi di arma da fuoco sul Gargano

17 Set 2025 - 08:03
© Ansa

Un uomo di 38 anni, Leonardo Ricucci, è stato ucciso a Monte Sant'Angelo, nel Foggiano. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, sarebbe stata freddata a colpi di arma da fuoco in una zona impervia alla periferia del comune garganico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

