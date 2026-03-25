Università, il Tar del Lazio boccia i ricorsi contro il semestre filtro per Medicina

Il Tar non ha quindi sospeso, come richiesto, la procedura del cosiddetto "semestre filtro" comprese le graduatorie formate. Il Tribunale non ha condiviso le contestazioni relative ai presunti "disagi sociali" e alla "compressione del diritto allo studio", rilevando, al contrario, l'esistenza di strumenti di sostegno ("le provvidenze apprestate dalla legge"), come borse di studio e altre agevolazioni. È stata definita "del tutto generica", dunque priva di argomentazioni concrete e specifiche, la denuncia di violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.