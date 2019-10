Ungheria, con la Flat Tax nasce un'impresa italiana al giorno: "Un miracolo economico"

In Ungheria la Flat Tax è ormai una realtà consolidata. Il Paese di Viktor Orban ha infatti introdotto nel 2011 questo regime fiscale che impone una tassazione del 9% per le società e del 15% per le persone fisiche. Una scelta che in breve tempo ha reso il Paese un polo d’attrazione anche per le nostre industrie. Come racconta "Stasera Italia", grazie a questo sistema in Ungheria nasce un’impresa italiana al giorno.

"Possiamo parlare di miracolo economico perché in meno di 10 anni è passata da fanalino di coda dell’Ue a Paese primo - spiega Francesco Mari, presidente della Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria - questo è accaduto anche grazie alla Flat Tax". "Pagare le tasse limitatamente ci ha dato una mano importante", afferma invece Bernardino Pusceddu, imprenditore agricolo proprietario del secondo allevamento di bovini di tutto il Paese dell'Europa centrale.