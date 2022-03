Ucraina, Sibilia: Italia pronta a ogni scenario, anche Difesa Civile

"L'Italia non è in guerra", ma è comunque "necessario prepararsi a ogni scenario".

A indicarlo è il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, spiegando che "stiamo attivando in queste ore le strutture della Difesa Civile, tramite il dipartimento dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico, per valutare le situazioni emergenti di guerra e per pianificare le misure da adottare a seguito della crisi internazionale. Dalla gestione e soccorso degli sfollati ucraini in arrivo in Italia, ad altre possibili evoluzioni di scenario".