Turista morso a un polpaccio da un pesce nel Cilento: è il secondo episodio in tre giorni

Perché attacca? - Solitamente il pesce balestra ha una natura pacifica, ma può diventare aggressivo se si sente minacciato, o durante il periodo riproduttivo per proteggere le uova e il territorio. L'aumento della temperatura media dell'acqua sta facendo registrare un aumento dei suoi avvistamenti anche in tratti di mare che una volta venivano percepiti come troppo freddi. Altri attacchi sono stati accertati in Costa Azzurra, in Francia, dove il pesce balestra viene anche chiamato "poisson mordeur": "pesce che morde".