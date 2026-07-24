Turista morso a un polpaccio da un pesce nel Cilento: è il secondo episodio in tre giorni
Il responsabile sarebbe il triggerfish: una specie tropicale sempre più presente nei nostri mari. Ecco perché morde e cosa fare in caso di attacco
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A Palinuro, in Cilento, un 76enne ha avvertito un forte dolore al polpaccio mentre era in acqua. La motivazione? Il morso di un pesce, che ha lasciato sulla gamba dell'uomo una ferita profonda, tanto da provocare un'emorragia, poi arrestata grazie alle cure dei bagnini e del personale medico accorso sulla spiaggia.
Non è la prima volta - L'episodio di Palinuro, nel Cilento, non è un caso isolato. Martedì scorso era accaduta la stessa cosa a Pioppi, sullo stesso litorale, con un turista svizzero di 55 anni morso al polpaccio. L'uomo, che seguiva una terapia anticoagulante, era stato poi trasportato in ospedale per ricevere le medicazioni necessarie. Due casi analoghi in pochi giorni che hanno alimentato le ipotesi sul responsabile.
L'indiziato numero uno - Non ci sono ancora elementi a sufficienza per attribuire i segni delle ferite a una specie animale precisa. Il colpevole sarebbe però da ricercarsi tra i pesci di origine tropicale sempre più diffusi nelle nostre acque. In particolare, la ferita sembrerebbe compatibile con il morso di un pesce balestra (o triggerfish in inglese). La sua mascella, composta da 22 denti, è molto forte e usata solitamente per spezzare i gusci dei molluschi e le corazze dei crostacei.
Perché attacca? - Solitamente il pesce balestra ha una natura pacifica, ma può diventare aggressivo se si sente minacciato, o durante il periodo riproduttivo per proteggere le uova e il territorio. L'aumento della temperatura media dell'acqua sta facendo registrare un aumento dei suoi avvistamenti anche in tratti di mare che una volta venivano percepiti come troppo freddi. Altri attacchi sono stati accertati in Costa Azzurra, in Francia, dove il pesce balestra viene anche chiamato "poisson mordeur": "pesce che morde".
Il nostro mare sta cambiando - Recentemente in Calabria e in Salento sono state avvistate anche altre specie tropicali: dai barracuda ai pesci scorpione. Questi ultimi, in particolare, oltre a essere velenosi e mortali per l'uomo, sono una specie altamente invasiva, data la loro velocità nel riprodursi e la loro grande adattabilità.
Se un pesce balestra mi morde? Bisogna innanzitutto uscire dall'acqua, in modo da poter lavare e pulire la ferita. Questa deve essere disinfettata e coperta. In caso di emorragia o di infezione occorre rivolgersi a un pronto soccorso o al personale medico qualificato.