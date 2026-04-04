Trovato un cadavere nel porto di Scilla, indagini in corso

Un corpo senza vita è stato trovato nel porto di Scilla, nel Reggino. A segnalare la presenza del cadavere alcuni cittadini, presenti nell'area portuale, che hanno allertato la Capitaneria di porto, intervenuta per i primi accertamenti insieme al medico legale. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo di mezza età, presumibilmente di nazionalità italiana. Stando a quanto trapela alcuni conoscenti potrebbero aver già riconosciuto la salma e si tratterebbe di un esercente non residente a Scilla. In ogni caso è stata avvertita la Procura di Reggio Calabria e il pm di turno ha avviato le indagini per accertare l'esatta identità dell'uomo e chiarire le cause del decesso. Con ogni probabilità il magistrato disporrà nelle prossime ore l'autopsia. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. In queste ore gli investigatori stanno acquisendo i filmati delle telecamere presenti nella zona per capire la dinamica di quanto è accaduto.