avvertita la Procura di Reggio Calabria

Trovato un cadavere nel porto di Scilla, indagini in corso

Sarebbe un uomo di mezza età. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi

04 Apr 2026 - 13:34

Un corpo senza vita è stato trovato nel porto di Scilla, nel Reggino. A segnalare la presenza del cadavere alcuni cittadini, presenti nell'area portuale, che hanno allertato la Capitaneria di porto, intervenuta per i primi accertamenti insieme al medico legale. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo di mezza età, presumibilmente di nazionalità italiana. Stando a quanto trapela alcuni conoscenti potrebbero aver già riconosciuto la salma e si tratterebbe di un esercente non residente a Scilla. In ogni caso è stata avvertita la Procura di Reggio Calabria e il pm di turno ha avviato le indagini per accertare l'esatta identità dell'uomo e chiarire le cause del decesso. Con ogni probabilità il magistrato disporrà nelle prossime ore l'autopsia. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. In queste ore gli investigatori stanno acquisendo i filmati delle telecamere presenti nella zona per capire la dinamica di quanto è accaduto.

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