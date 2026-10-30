Treviso, aggredì Marta Novello e si trasferì in Gran Bretagna: espulso, torna

Il reato per cui è sotto processo in Italia risale al 22 marzo 2021, quando una giovane studentessa venne accoltellata mentre stava facendo jogging. La vittima si salvò dopo una lunga riabilitazione. Il giovane è tuttora imputato al tribunale minorile di Venezia; nel 2021 fu condannato in primo grado a sei anni e otto mesi, ridotti in appello a cinque anni. Nel luglio 2022, dopo circa un anno e mezzo di carcere, il tribunale ne aveva disposto l'assegnazione a una comunità protetta per minori, ma un difetto di notifica gli permise di tornare in libertà e andare dalla madre in Inghilterra. Una nuova udienza è prevista per il 13 novembre.