IRREGOLARE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Trento, morde un poliziotto per evitare un controllo: 27enne in manette

Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato addosso al giovane 50 grammi di hashish e un taglierino  

18 Ago 2026 - 08:32
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Per sfuggire a un controllo di polizia ha morso la mano a un poliziotto e ha tentato di sferrare un pugno a un altro agente. L'uomo, uno straniero di 27 anni irregolare sul territorio nazionale, è stato bloccato e arrestato dalle volanti della questura di Trento. Durante la perquisizione i poliziotti gli hanno trovato addosso 50 grammi di hashish e un taglierino. Il giovane è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 

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