Per sfuggire a un controllo di polizia ha morso la mano a un poliziotto e ha tentato di sferrare un pugno a un altro agente. L'uomo, uno straniero di 27 anni irregolare sul territorio nazionale, è stato bloccato e arrestato dalle volanti della questura di Trento. Durante la perquisizione i poliziotti gli hanno trovato addosso 50 grammi di hashish e un taglierino. Il giovane è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.