Cronaca
corpo recuperato

Trentino, col buio perde sentiero e precipita: 53enne muore in montagna

10 Ago 2025 - 10:06
© Soccorso Alpino e Speleologico Veneto - CNSAS

Ancora un morto sulle montagne del Trentino. Un uomo di 53 anni di Laives, in provincia di Bolzano, è deceduto dopo essere precipitato per circa 30 metri al confine tra la val di Cembra e la Bassa Atesina. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima aveva  perso il sentiero al termine della serata passata in un rifugio con un gruppo di amici. Alcuni dei partecipanti sono rientrati in auto, mentre la vittima e un amico hanno deciso di tornare a piedi. Durante il percorso il 53enne è caduto, morendo.

trentino
incidente montagna

