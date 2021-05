Trento, sassaiola contro un treno in corsa: passeggeri terrorizzati

lapresse

Fitto lancio di pietre contro un treno regionale in corsa: è successo lungo la tratta che collega Laives a Trento. Il capotreno e il macchinista hanno raccontato alla polizia ferroviaria che all'improvviso il convoglio è stato centrato in pieno da una "pioggia di sassi" che ha mandato in frantumi il finestrino di una carrozza. Nessun ferito, ma tanta paura a bordo. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza.