Covid, infermiera No vax già sospesa trovata dai Nas in Rsa di Trento

Un'infermiera, già sospesa dal lavoro per non essersi sottoposta al vaccino anti-Covid, è stata scoperta dai Nas di Trento mentre lavorava all'interno di una Rsa del Burgraviato, in Alto Adige. La donna è stata sanzionata con una multa da 400 euro e allontanata. Al vaglio dei carabinieri la posizione del direttore della struttura, datore di lavoro dell'infermiera, che le ha permesso di entrare pur in assenza dei requisiti obbligatori.