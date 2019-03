Bolzano, litiga e accoltella compagna: la donna in gravi condizioni

Al termine di una lite, ha accoltellato in strada la compagna di 29 anni. E' successo a Bolzano. Dopo l'aggressione l'uomo, albanese, ha tentato la fuga ma è stato bloccato da alcuni passanti fino all'arrivo delle forze dell'ordine. La 29enne, anche lei di origine albanese, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale.