Bolzano, fermato per un controllo fa saluto fascista ai carabinieri: denunciato

E' stato fermato dai carabinieri per un normale controllo mentre era alla guida dell'auto e, una volta sceso, ha alzato il braccio facendo il saluto fascista. E' successo a Millan, frazione di Bressanone, in Alto Adige. Protagonista un giovane di 18 anni appena compiuti. I militari, dopo averlo identificato, lo hanno denunciato per apologia del fascismo.