Training Academy alla Rome Future Week 2026: le competenze al centro del lavoro che cambia

Dal 22 al 25 settembre gli appuntamenti proseguiranno nella sede Training Academy di Roma Romanina. I settori scelti sono quattro: Beauty, Job, Business e Health. L'idea, però, è quella di non trattarli come mondi separati. Nel Beauty una competenza può trasformarsi in tecnica, creatività e professione. Nel Job può diventare lo strumento per trovare una nuova direzione lavorativa. Nel Business aggiornarsi significa anche permettere alle imprese di innovare e rimanere competitive. Nell'Health, infine, formazione, ricerca e tecnologia incidono direttamente sui servizi rivolti alle persone.