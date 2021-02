Processo Scieri, Cassazione: competente il giudice ordinario 

ansa-centimetri

Sarà la magistratura ordinaria ad occuparsi del processo per l'omicidio di Emanuele Scieri, il parà ucciso a Pisa il 13 settembre 1999. Lo ha deciso la prima sezione penale della Corte di Cassazione, risolvendo così il conflitto di giurisdizione insorto tra il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Roma e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa.