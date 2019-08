Lucca, ricatta l'amante dopo una scappatella estiva: arrestata una 40enne

Una scappatella estiva che ha portato... alle manette. E in questo caso il riferimento non è a qualche pratica sensuale e focosa. A Lucca, una donna di 40 anni è stata arrestata, con l'accusa di estorsione, dopo una relazione clandestina con un 50enne, sposato, che aveva approfittato dell'assenza della moglie. Dopo l'incontro, però, l'amante aveva iniziato a ricattare l'uomo chiedendogli denaro in cambio del suo silenzio e fingendo di avere un filmato della loro relazione.