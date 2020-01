Livorno, 76enne trovata morta in sacco a pelo: un arresto per omicidio

Svolta nell'inchiesta per la morte di Maria Simonetta Gaggioli, la 76enne trovata morta sul ciglio di una strada dentro a un sacco a pelo lungo la Vecchia Aurelia, tra Venturina e Piombino, in provincia di Livorno. Una persona è stata arrestata con l'accusa di omicidio. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, fu rinvenuto ad agosto da un passante. Per l'omicidio sono già da tempo indagati il figlio della donna e la sua compagna.