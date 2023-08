Incidente sul lavoro a Pistoia, operaio ricoverato in gravi condizioni

Incidente sul lavoro a Pistoia, dove un operaio di 46 anni è stato ricoverato in gravi condizioni.

L'uomo, che è caduto dal tetto di un capannone, ha riportato delle fratture ed è stato trasferito in codice rosso dal 118 all'ospedale San Jacopo. Il 46enne stava lavorando sulla copertura dell'edificio quando, per cause ancora da accertare, è precipitato da un'altezza di circa cinque metri.