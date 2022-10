Incidente sul lavoro a Vicopisano (Pisa), urta cavi dell'alta tensione: grave

Incidente sul lavoro a Vicopisano (Pisa), dove un 41enne è stato raggiunto da una scarica elettrica mentre su un cestello in quota stava pulendo le grondaie di un capannone e ha urtato dei cavi dell'alta tensione.

L'uomo, in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita. Nel capannone ha sede un'azienda di elettronica del padre del ferito.