Firenze, abusi sessuali su bimba: condannato a 4 anni e 4 mesi

Ospite di una casa di connazionali, avrebbe abusato di una bambina della famiglia, una 12enne.

Per questo, un peruviano di 62 anni è stato condannato in rito abbreviato dal tribunale di Firenze per violenza sessuale aggravata a 4 anni e 4 mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici. L'uomo e la moglie avevano preso in affitto una stanza nell'appartamento dei genitori della bambina. Gli episodi contestati sono due e risalgono uno al 2018 e uno al 2021.