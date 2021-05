Covid, in Toscana il "Vaccino Day" straordinario per gli over 60

Ansa

La Regione Toscana ha dato il via libera a un "Vaccino Day" straordinario: domenica 23 maggio gli over 60 non ancora vaccinati possono recarsi, anche senza prenotazione, in alcuni hub appositamente individuati. La Regione, intanto, sta predisponendo anche una nuova modalità di prenotazione "last minute" sulle prime dosi, che sarà operativa dalla prossima settimana.