Nel momento in cui le microalghe sono localmente e abbondantemente presenti, l’azione della tossina - nella maggior parte dei casi - può realizzarsi con l'inalazione di un "aerosol marino" che si forma quasi esclusivamente in presenza di forte vento e mareggiate.



Nessun allarme significativo Tuttavia, la situazione non sarebbe allarmante. I sintomi più comuni che possono presentarsi sono faringiti, laringiti, bronchiti, febbre, dermatiti e congiuntiviti. Sono diversi i potenziali effetti dell’alga tossica sulla salute, come dichiara Arpa: "In concomitanza di elevate concentrazioni di ostreopsis nelle acque e sui fondali, si sono riscontrati casi di malessere transitorio nei bagnanti. Soprattutto dopo le mareggiate che favoriscono la formazione di aerosol marino, che può diffondere la tossina nell'aria".