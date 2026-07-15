Il bollettino dell’Arpa

In Puglia è tornata l'alga tossica: in quattro zone scattato il bollino rosso

Raccolte numerose segnalazioni da parte dei bagnanti, soprattutto sui social. Tra i sintomi anche febbre, faringiti e laringiti

15 Lug 2026 - 15:46
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Come ogni estate che si rispetti torna l'alga tossica e tornano anche i timori tra i bagnanti in Puglia. Sono già state raccolte decine di segnalazioni negli ultimi giorni, soprattutto sui social. A confermarlo è l'ultimo bollettino Arpa (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale) svolto nei primi quindici giorni di luglio.

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Sono quattro le zone in cui è presente

  La presenza dell'Ostreopsis ovata è indicata come "molto abbondante" nelle zone di Molfetta, Giovinazzo, Torre Canne e Porto Badisco. Coste pugliesi in cui l'Arpa ha riscontrato ben quattro bollini rossi. Concentrazioni più basse, ma comunque presenti, invece, al Trullo e a Santo Spirito a Bari.

Che cos'è

 Si tratta di un’alga di dimensioni davvero microscopiche che ha origine nelle zone geografiche tropicali e sub-tropicali. Da più di un decennio, quest'ultima ormai è stata segnalata in diversi luoghi costieri Italiani, non solo in Puglia. Generalmente, vive sui fondali rocciosi e "colonizza" altri tipi di alghe più grosse. 

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La tossicità

  Nel momento in cui le microalghe sono localmente e abbondantemente presenti, l’azione della tossina - nella maggior parte dei casi - può realizzarsi con l'inalazione di un "aerosol marino" che si forma quasi esclusivamente in presenza di forte vento e mareggiate.

Nessun allarme significativo  Tuttavia, la situazione non sarebbe allarmante. I sintomi più comuni che possono presentarsi sono faringiti, laringiti, bronchiti, febbre, dermatiti e congiuntiviti. Sono diversi i potenziali effetti dell’alga tossica sulla salute, come dichiara Arpa: "In concomitanza di elevate concentrazioni di ostreopsis nelle acque e sui fondali, si sono riscontrati casi di malessere transitorio nei bagnanti. Soprattutto dopo le mareggiate che favoriscono la formazione di aerosol marino, che può diffondere la tossina nell'aria".

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