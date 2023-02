Tim, problema di interconnessione internazionale sulla rete

Dalla mattinata, dunque, sono tantissimi gli utenti della rete che hanno segnalato malfunzionamenti o assenza di connessione: nella maggior parte dei casi, secondo un primo report di Downdetector, i problemi arrivano dalla linea fissa, mentre altri disservizi vengono segnalati sulla linea mobile, con casi di totale blackout.

Alle 13 erano già quasi 7.500 le segnalazioni, arrivate da tutta Italia: su Twitter sta impazzando l'hastag #Timdown con cui molti utenti raccontano le loro difficoltà.



Il problema di interconnessione internazionale impatta il servizio a livello nazionale. Sono in corso le analisi per la risoluzione del problema. Così fa sapere un Tim in merito ai problemi di connessione riscontrati in tutta Italia.