Scosse di terremoto nel Tirreno Meridionale, la più alta di magnitudo 5 avvertita anche a Palermo

In questi minuti il centralino dei vigili del fuoco di Palermo è in tilt. Molta paura tra le persone: c'è chi è sceso in strada. Sgomberata la scuola Giusino del liceo Margherita a Palermo. Ragazzi e docenti hanno raggiunto la piazza antistante la Cattedrale. Sono circa 300 gli alunni che hanno abbandonato l'edificio, dove si trovano le sezioni del liceo di scienze umane a indirizzo economico-sociale. La struttura si trova nella zona di corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico. Evacuata una scuola anche a Partanna Mondello. La scossa è stata percepita in modo molto forte anche a Ustica.