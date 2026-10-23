L'epicentro al largo delle Eolie

Scosse di terremoto nel Tirreno Meridionale, la più alta di magnitudo 5 avvertita anche a Palermo

Gente in strada, evacuate alcune scuole. Al momento non sono pervenute segnalazioni di danni a cose o persone

23 Ott 2026 - 12:58
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Una serie di scosse di terremoto sono state registrate con epicentro nel Mar Tirreno Meridionale, al largo delle coste siciliane. Secondo le stime diffuse dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la più alta sarebbe di magnitudo 5, le altre con magnitudo compresa tra 3.3 e 4.3.  

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Terremoto avvertito a Palermo e Catania

  La scossa più forte, la terza riporta l'Ingv, è stata avvertita alle 12.19 in Sicilia, da Palermo a Catania fino alle isole Eolie. Secondo i dati la scossa ha fatto registrare una magnitudo di 5.0 con epicentro nel Tirreno meridionale a nod-ovest delle Eolie, non distante da Alicudi. Al momento non sono pervenute segnalazioni di danni a cose o persone. 

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Sgomberate alcune scuole

  In questi minuti il centralino dei vigili del fuoco di Palermo è in tilt. Molta paura tra le persone: c'è chi è sceso in strada. Sgomberata la scuola Giusino del liceo Margherita a Palermo. Ragazzi e docenti hanno raggiunto la piazza antistante la Cattedrale. Sono circa 300 gli alunni che hanno abbandonato l'edificio, dove si trovano le sezioni del liceo di scienze umane a indirizzo economico-sociale. La struttura si trova nella zona di corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico. Evacuata una scuola anche a Partanna Mondello. La scossa è stata percepita in modo molto forte anche a Ustica.

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