Scosse di terremoto nel Tirreno Meridionale, la più alta di magnitudo 5 avvertita anche a Palermo

© Ingv
Una serie di scosse di terremoto sono state registrate con epicentro nel Mar Tirreno Meridionale, al largo delle coste siciliane. Secondo le stime diffuse dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la più alta sarebbe di magnitudo 5, le altre con magnitudo compresa tra 3.3 e 4.3.
Terremoto avvertito a Palermo e Catania
La scossa più forte, la terza riporta l'Ingv, è stata avvertita alle 12.19 in Sicilia, da Palermo a Catania fino alle isole Eolie. Secondo i dati la scossa ha fatto registrare una magnitudo di 5.0 con epicentro nel Tirreno meridionale a nod-ovest delle Eolie, non distante da Alicudi. Al momento non sono pervenute segnalazioni di danni a cose o persone.
Sgomberate alcune scuole
In questi minuti il centralino dei vigili del fuoco di Palermo è in tilt. Molta paura tra le persone: c'è chi è sceso in strada. Sgomberata la scuola Giusino del liceo Margherita a Palermo. Ragazzi e docenti hanno raggiunto la piazza antistante la Cattedrale. Sono circa 300 gli alunni che hanno abbandonato l'edificio, dove si trovano le sezioni del liceo di scienze umane a indirizzo economico-sociale. La struttura si trova nella zona di corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico. Evacuata una scuola anche a Partanna Mondello. La scossa è stata percepita in modo molto forte anche a Ustica.