Termoli, furgone finisce nel mare in porto: morto il conducente

L'allarme era scattato intorno alle 13 quando alcuni passanti hanno visto il mezzo precipitare in acqua. Immediatamente hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e la Capitaneria di Porto. Considerata la possibile presenza di una persona nel veicolo, è stato attivato anche il Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Teramo, giunto a Termoli in elicottero. Alle operazioni hanno preso parte anche due moto d'acqua dei pompieri, mentre dal Comando di Isernia è stata inviata un'autogru per il recupero del mezzo. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente.