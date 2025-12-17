Telefonata tra Papa Leone e il presidente israeliano Herzog: "Ferma condanna dell'antisemitismo"

Papa Leone XIV ha ricevuto una telefonata da parte del presidente israeliano Isaac Herzog in occasione delle imminenti festività natalizie e della festa ebraica di Hanukkah. Come riferito dalla sala stampa della Santa Sede, "durante il colloquio, alla luce del recente attentato terroristico a Sydney, il Santo Padre ha ribadito la ferma condanna della Chiesa Cattolica verso ogni forma di antisemitismo, che in tutto il mondo continua a seminare paura nelle comunità ebraiche e nell'intera società. Inoltre, il Santo Padre ha rinnovato il Suo appello affinché si perseveri nei processi di pace in corso nella regione, soffermandosi anche sull'urgenza di intensificare e proseguire gli sforzi in materia di aiuti umanitari".