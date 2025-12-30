Arezzo, teatro al freddo: il pubblico presta una coperta ad Alesssandro Haber

Il teatro Tenda di Arezzo è al freddo e qualcuno dal pubblico passa una coperta ad Alessandro Haber che si avvolge tra i brividi. La scena è andata in scena lunedì sera mentre stava andando in scena lo spettacolo di Giovanni Veronesi "Maledetti Amici". Ed è proprio il regista toscano a ironizzare, nel suo stile: "Dovevamo vivere anche questa situazione, qua dentro è un vero igloo".