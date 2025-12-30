Arezzo, teatro al freddo: il pubblico presta una coperta ad Alesssandro Haber

La fondazione: "Guasto alla caldaia". Ira degli spettatori: "Ci siamo coperti con il plaid del cane"
Il teatro Tenda di Arezzo è al freddo e qualcuno dal pubblico passa una coperta ad Alessandro Haber che si avvolge tra i brividi. La scena è andata in scena lunedì sera mentre stava andando in scena lo spettacolo di Giovanni Veronesi "Maledetti Amici". Ed è proprio il regista toscano a ironizzare, nel suo stile: "Dovevamo vivere anche questa situazione, qua dentro è un vero igloo".
Tra chi ha assistito allo spettacolo, pagando un biglietto di 40 euro, c'è chi si è sfogato sui social: "Ci siamo accorti subito del problema: il gelo - scrive una spettatrice - gli avventori si sono coperti plaid di fortuna rimediati in auto, noi addirittura con quello del cane di una mia amica". Un altro sul gruppo Sei di Arezzo se, scrive: "Sarebbero morti anche gli orsi polari".
Lo spettacolo era organizzato dalla Fondazione Guido d'Arezzo che ha poi spiegato che si era verificato un guasto improvviso all'impianto di riscaldamento per il quale erano stati avvertiti i tecnici che però non sono riusciti a risolvere il problema per quando si è aperto il sipario.