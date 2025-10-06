Logo Tgcom24
Taranto, violenze e minacce al marito: arrestata 43enne

06 Ott 2025 - 09:37
I carabinieri di Palagiano (Taranto) hanno arrestato una 43enne, ritenuta responsabile di reiterate violenze e minacce nei confronti del marito. L'intervento è scattato dopo l'ennesima lite segnalata al 112, durante la quale la donna, secondo le prime testimonianze, avrebbe aggredito il coniuge anche brandendo un coltello. L'uomo, con lesioni al capo e agli arti, ha sporto denuncia confermando un quadro di violenze protratte nel tempo. Già nei giorni scorsi la donna avrebbe ferito il marito con un oggetto da taglio, episodio che aveva fatto scattare le prime verifiche e l'attivazione del Codice Rosso. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria, la 43enne è stata posta agli arresti domiciliari presso l'abitazione di una parente.

codice rosso
taranto

