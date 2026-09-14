Sub 47enne annega in rada ad Alghero durante una ricognizione

Un sub esperto di 47 anni, Francesco Pagni, originario di Sarzana (La Spezia), è morto nel primo pomeriggio nella rada di Alghero, mentre faceva un'immersione. A lanciare l'allarme, secondo quanto riportato dal quotidiano La Nuova Sardegna, sono state alcune persone che si trovavano con lui. Sul posto sono subito intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto di Alghero che hanno recuperato il corpo del 47enne e lo hanno portato in banchina al porto, ma all'arrivo degli operatori del 118, l'uomo era già morto. Secondo le prime informazioni, Pagni si era immerso per fare una ricognizione dei campi di gara del Campionato nazionale di pesca in apnea, in programma il 18 e 19 settembre ad Alghero. Le cause della sua morte sono in fase di accertamento.